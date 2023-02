Alimentazione e rischio cerebrovascolare | il ruolo dell’omocisteina

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Viene chiamata anche “terzo colesterolo”. Stiamo parlando: valori elevati di questo aminoacido (iperomocisteinemia) sono stati messi in relazione ad un aumento deldi sviluppare malattie cardiovascolari anche gravi, tra cui ictus cerebrale, una patologia che, nel nostro Paese, rappresenta la terza causa di morte dopo le malattie cardiovascolari e le neoplasie. A.L.I.Ce. Italia Odv – Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale – vuole accendere i riflettori su questo importante fattore di. Cos’è L’omocisteina è un aminoacido presente in piccole quantità nell’organismo derivato della metionina, altro aminoacido che si assume con i cibi, soprattutto attraverso carne, uova, latte e legumi. Nelle persone sane, questo aminoacido si trasforma grazie all’acido folico e alle vitamine B6 e B12. Può succedere, ...

Può succedere, ...

Tutto quello che c'è da sapere sul tumore colon-retto: i sintomi iniziali, i fattori di rischio, le cure, la sopravvivenza, le metastasi e come prevenirlo.