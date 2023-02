Alfredo Cospito | il difensore | “Dopo parole Donzelli magistratura faccia chiarezza”

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) (Adnkronos) – ”E’ una vicenda sulla quale ladeve fare. Bisogna accertare se c’è stata una violazione. Mi domando in quale ambito sono state fatte queste intercettazioni? Sono state fatte in tutta la sezione del penitenziario? Siamo in uno stato di diritto e ci sono autorità deputate a valutare l’eventuale commissione di un reato”. Lo afferma l’avvocato Flavio Rossi Albertini,di, l’anarchico in sciopero della fame da oltre tre mesi per protestare contro il 41bis interpellato in meritoledi Giovanni, deputato di Fdi, in Aula sul caso. ”Si apra un fascicolo di indagine, anche semplicemente a carico di ignoti, che fare accertamenti su quanto accaduto”, ...

... che ha accusato la sinistra di sostenere la causa dell'anarchico, per la visita in carcere di alcuni deputati del Partito democratico di qualche settimana fa. Ma un singolare ...Mentre infuria il dibattito sull'applicazione dell'articolo 41 bis al caso di- detenuto per reati di associazione terroristica - la giurista della Statale di Milano invita alla riflessione: "non è questione di schiararsi a favore o contro il carcere duro, ...

Chi è Alfredo Cospito La7

Anarchici: bagarre alla Camera su Cospito. Sicurezza innalzata intorno ai luoghi sensibili di Roma RaiNews

L’importanza di Cospito negli ambienti anarchici italiani e in quelli stranieri Domani

Lo afferma l’avvocato Flavio Rossi Albertini, difensore di Alfredo Cospito, l’anarchico in sciopero della fame da oltre tre mesi per protestare contro il 41bis interpellato in merito dopo le parole di ...La protesta degli anarchici è sbarcata anche a Crotone dove, nella notte, sono comparse alcune scritte vergate con vernice nera sul monumento che svetta in piazza Claudio Crea. Oltre alla A cerchiata ...