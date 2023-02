Alfonso Arriva nella U16 | Ufficiale l’Annuncio

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Juventus, il ritorno dei Montero La Juventus ha ufficialmente annunciato due nuovi innesti per il proprio vivaio: l’attaccante Adam Sosna e il difensoreMontero. Quest’ultimo ha un cognome che non lascia indifferenti: è il figlio di Paolo Montero, l’ex calciatore bianconero e attuale allenatore della Primavera della Juve. Dopo aver lasciato il Defensor Sporting, dove giocavasub 15, Montero Jr. è pronto a seguire le orme del padre e a ritornaresquadra che tanto lo ha reso famoso. Chi conosce la storia di Montero Sr. sa bene che il suo nome è sinonimo di tenacia e cattiveria agonistica. Una combinazione di qualità che ha portato ai bianconeri diversi trofei, tra coppe e campionati. Il sogno diè quello di ricalcare l’impresa del padre, e di diventare un idolo per i tifosi juventini come lo ...