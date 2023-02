Alec Baldwin incriminato formalmente per la morte sul set | era distratto durante l' addestramento con la pistola

Dramma sul set di 'Rust',spara e uccide la direttrice della fotografia AL TEATRO MANZONI 'Il padre della Sposa', guarda alcuni scatti di scena LEGGENDA DEL PUNK Addio a Tom Verlaine, fondatore dei Television LE ...L'attoreera al telefono con i suoi famigliari durante l'addestramento alle armi da fuoco per le riprese del film 'Rust', in cui ha sparato e ucciso la direttrice della fotografia Halyna Hutchins .

Alec Baldwin è stato formalmente incriminato per omicidio colposo per la tragedia consumatasi sul set di «Rust». Nell’ottobre 2021, la produzione del western è stata interrotta a tempo indeterminato ...Baldwin aveva dichiarato di volersi battere contro le accuse a suo carico. In particolare, l'attore ha detto di non aver mai premuto il grilletto della pistola, e che si è trattato di un tragico… Legg ...