Alberto Genovese non ricorrerà in Appello | così otterrà uno sconto di pena

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) con l’applicazione della legge Cartabianonall’, usufruendodella legge Cartabia, che gli permetterà di godere di unodidi un sesto della condanna.è stato condannato a 8 anni e 4 mesi per violenza sessuale su due modelle stordite con mix di droghe, avvenute una a Milano, nell’attico “Terrazza Sentimento”, e l’altra a Ibiza. Sedovesse essere,dovrebbe scontare meno di 7 anni. Inoltre, si potrebbe puntare anche sul “pre-sofferto”, cioè sul calcolo del tempo già passato dain custodia cautelare. Tuttavia, l’ex imprenditore potrebbe tornare in carcere, poiché il reato per cui è condannato è considerato ostativo alla ...

