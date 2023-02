(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Ci sarebbero quattro sospettati per l’agguato di. Sono le perone indicate da diversi ragazzi come capi della banda rivale a quella di cui faceva parte il 18enne colpito. Il: «Mi avete spezzato il cuore, Dio perdonerà ma io no»

...nuova pista nell'agguato diSmentita la morte cerebrale di Thomas Bricca, il diciottenne colpito alla testa da un proiettile esploso da un motorino in corsa con a bordo due persone. Il...Dietro la sparatoria avvenuta lunedì sera ade che ha ridotto in fin di vita Thomas Bricca , 18 anni, ci sarebbero esecutori e mandanti. ... E di questo è convinto anche ildel ragazzo ...

Alatri, il padre di Thomas Bricca: «Mi avete spezzato il cuore, tossici. Dio perdona, io no» ilmessaggero.it

Alatri, il padre di Thomas Bricca: «Era una lite tra ragazzini, poi hanno assoldato un killer» Vanity Fair Italia

L'agguato aThomas ad Alatri, il padre: 'Mi avete spezzato il cuore' - Cronaca Agenzia ANSA

Thomas Bricca ferito ad Alatri, il padre: Mi avete spezzato il cuore. Dio perdona, io no Fanpage.it

Sparatoria di Alatri, il padre di Thomas: «Hanno assoldato un killer per ucciderlo» ilmessaggero.it

Ci sarebbero quattro sospettati per l’agguato di Alatri. Sono le perone indicate da diversi ragazzi come capi della banda rivale a quella di cui faceva parte il 18enne colpito. Il padre: «Mi avete spe ...Gli investigatori sono sulle tracce di alcuni sospettati per l'agguato avvenuto ad Alatri. Intanto il padre di Thomas Bricca si sfoga sui social ...