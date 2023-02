Al cinema il film d’animazione Argonotus – Missione Olimpo

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Il 9 febbraio uscirà all’avventurosoArgonuts –diDavid Alaux (già regista di originalie di successo come Vita da giungla), con le voci della Space Family, composta dalla celebre coppia Valentino Bisegna e Sara Di Sturco, e di Chiara e Mattia Fabiano, i giovanissimi doppiatori di successo di Stranger Things conosciuti anche come i Mc Brothers, distribuito da Notorious Pictures. Argonuts:è un invito a salpare alla volta dell’antica Grecia con l’avventurosa e super smart topolina Pixi e con il suo compagno, il gatto Sam. Durante il viaggio i due amici affronteranno le creature più stravaganti e pericolose della mitologia greca per aiutare il valoroso eroe ...