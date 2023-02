Al cimitero trova dei fiori per terra | quando si china per raccoglierli accade la tragedia

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Social. La storia, di Elvira Navarro, una mamma di cinque figli colpita a morte da una lapide in undi Graniteville nell’autunno del 2021. La famiglia porta in tribunale il Baron Hirsch Cemetery, ma purtroppo la causa è ancora in corso. Il figlio aspetta un risarcimento, lui era presente e ha visto sua madre morire davanti ai suoi occhi. >> Tumori, i rischi correlati al consumo del cibo spazzatura: lo studio Mamma muore aldavanti al figlio Siamo a Staten Island, nella città di New York nell’ottobre del 2021, precisamente nelBaron Hirsch Cemetery. Qui lavorava Elvira Navarro, una mamma di 54 anni. La donna era assunta da una agenzia di lavoro interinale. Quel giorno, stava lavorando accanto a suo figlio Anthony Rosales,ad un certo punto una lapide di 900 kg cade e si ...