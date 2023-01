Con lo 'spareggio' di domani fra gli egiziani dell 'Ale i campioni d' Oceania dell'City prende il via il Mondiale per club , ospitato dal Marocco per la terza volta nella sua storia. Nelle intenzioni della Fifa questa sarà l'ultima ...Dalla Champions League europea arriva il Real Madrid di Carlo Ancelotti che sfiderà il vincitore della partita tra Seattle e la vincente di Al -City, mentre i brasiliani del Flamengo,...

Al Ahly SC-Auckland City (Coppa del mondo per club, 01 febbraio 2023 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici Infobetting

Mondiale per club: il Real di Ancelotti contro Seattle, Al Ahly o Auckland La Gazzetta dello Sport

Calcio: Mondiali club in Marocco con Real Madrid e Flamengo ... ANSAmed

Mondiale per Club 2022, il programma e gli orari dei match Sportitalia

Calcio: dialoghi arbitro-Var in diretta tv, da domani la sperimentazione storica Tvblog

The days when football clubs from the United States and Canada were largely restricted to domestic competition, barely noticed by the rest of the world, are about to end. For clubs used to a domestic ...ONE of the last Club World Cups in its current format begins on Wednesday in Morocco, where Real Madrid will be favourites to continue Europe's dominance of the much-maligned FIFA competition.