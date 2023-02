Ai box Coulibaly | in gruppo Donnarumma | domani “doppio” a porte chiuse al Taddei

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Prosegue il lavoro dei rossoverdi in vista della trasferta di sabato prossimo a Cosenza.Alla seduta di oggi non ha preso parte Mamadou(attacco influenzale) mentre Alfredoè tornato a lavorare con i compagni; differenziato per Marco Capuano.per la squadra di Andreazzoli doppia seduta all’antistadio, a. Fonte articolo e foto: ternanacalcio.com seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.