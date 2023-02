Agropoli | sorpreso a rubare soldi dalla cassa | scatta l’arresto

Leggi su zon

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Dopo aver derubato un bar del posto, tenta il colpo in un ristorante. Ad attenderlo i Carabinieri della Compagnia diLa notte scorsa, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di, allertati da una richiesta pervenuta al numero di emergenza 112, hanno arrestato, in flagranza di reato per furto aggravato, un cittadino algerino residente a Capaccio. L’uomo è stato bloccato dai militari mentre tentava di introdursi in un noto ristorante del luogo attraverso una finestra. I furti Le indagini dei Carabinieri hanno permesso inoltre di accertare che l’uomo, poco prima, avrebbe commesso, con analoghe modalità, un furto in un bar poco distante asportando 338,60 € in contanti presenti in. L’indagato è stato sottoposto agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria mentre la ...