Agropoli | furto in un ristorante | arrestato un uomo

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNella nottata, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di(SA), allertati da una richiesta pervenuta al numero di emergenza 112, hanno, in flagranza di reato, peraggravato, Allaeddine HAOUAM, algerino, residente Capaccio (SA). L’è stato bloccato dai militari mentre tentava di introdursi in un notodel luogo attraverso una finestra. Le indagini dei Carabinieri hanno permesso inoltre di accertare che l’, poco prima, avrebbe commesso, con analoghe modalità, unin un bar poco distante asportando 338,60 € in contanti presenti in cassa. L’indagato è stato sottoposto agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria mentre la refurtiva è stata restituita al ...

Sulindagano i carabinieri della stazione di Capaccio Capoluogo, coordinati dalla Compagnia di.

