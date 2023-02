Agguato ad Alatri | dopo la morte di Thomas forse la svolta Due persone in caserma

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) L’indagine sull'di, costato la vita al 19enneBricca, è ad una. Duesono indai carabinieri e stanno per essere ascoltati sulla sparatoria di lunedì sera,...

Lunedì sera l'armato in strada. Il Messaggero racconta che i due hanno respinto ogni ... composto da ragazzi di origine nordafricana ma nati e cresciuti ad. Nell'occasione alcuni ...Proseguono le indagini sull'di, in provincia di Frosinone, costato la vita a Thomas Bricca . Secondo quanto riporta l'Ansa, gli investigatori sarebbero arrivati a una svolta decisiva per risolvere il caso. Due ...

L'agguato ad Alatri, c'è la svolta. Due persone in caserma - Cronaca Agenzia ANSA

Agguato ad Alatri, Thomas Bricca clinicamente morto | Due persone sentite dai carabinieri TGCOM

“Sappiamo che ci state cercando”: sotto interrogatorio due fratelli di Frosinone per la morte di Thomas. Il p… La Stampa

Sparatoria Alatri, quattro i sospettati per l'agguato a Thomas Bricca Corriere Roma

Agguato ad Alatri, due sospettati per l'omicidio di Thomas Bricca sotto interrogatorio in caserma Open

L'indagine sull'agguato di Alatri è a una prima svolta. Ieri è morto il 18enne Thomas Bricca: è stato dichiarato morto alle 10 di ieri dai medici della Rianimazione e dopo quasi quaranta ore di agonia ...Sono due fratelli di Alatri. Ma è sugli altri due che si concentrano gli investigatori, si tratta forse degli stessi che erano a bordo dello scooter T-Max utilizzato per l’agguato nel parcheggio del ...