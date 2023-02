Agenti usano taser e ammanettano negoziante | scoppia polemica dopo che il video va sul web

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Chieti - Due poliziotti intervengono per un'automobile lasciata in divieto di sosta davanti ad un negozio e, quando il commerciante protesta,il caos: nella confusione totale, gliestraggono il, la moglie dell'uomo cade a terra tra le urla e l'esercente viene immobilizzato e poi portato via. E' quanto accaduto ieri mattina nel centro di Vasto, davanti ad una pescheria. La scena è stata filmata dai presenti e ilora sta facendo il giro della rete, generando non poche polemiche. A condividerlo, tra gli altri, il segretario generale di Rifondazione comunista, Maurizio Acerbo, che su Facebook scrive: "Credo che questivadano sospesi immediatamente dal servizio. Ma che siamo a Los Angeles?". Nelche sta circolando si sente il poliziotto che dice al ...