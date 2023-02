A Sanremo la protesta degli infermieri salernitani | Marzullo chiama a raccolta i sanitari

Leggi su anteprima24

"Vogliamo far sentire la voce del comparto sanitàdimenticati dal palco più importante d'Italia". Così, Mirko, l'infermiere e delegato sindacale di Nursing Up, annuncia l'intenzioneitaliani, di organizzare una manifestazione dipacifica dinanzi al Teatro Ariston dove si svolgerà il Festival della Canzone Italiana a, l'11 febbraio. "Una– dice – che partirà da Capaccio Paestum per radunare tutti glid'Italia dinanzi al teatro Ariston didove in qualità di liberi cittadini, chiediamo l'adeguamento dello stipendio a quello europeo e l'intervento governativo sul settore al fine di mettere fine ai tanti ...