(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDopo 7 vittorie consecutive,il primo stop per l’A.P.che escedal big match contro Avellinocol risultato di 67-60. Al termine di una vera e propria guerra, fisica e psicologica, la spuntano gli irpini che raggiungono in classifica proprio l’A.P. a quota 14 punti. Il periodo decisivo è il primo, con un approccio abbastanza molle per i beneventani che trovano qualche difficoltà di troppo e chiudono sotto di 9 lunghezze; nel secondo periodo regna l’equilibrio, con parziali e controparziali, ed il tabellone all’intervallo lungo recita 31-20 per i padroni di casa. Il terzo quarto inizia alla grande per i ragazzi di coach Iovini che sembrano ritrovare fiducia nei propri mezzi, ma gli avellinesi tengono botta ed il quarto si chiude sul 45-36....

Lui si adegua ed esegue alla perfezione fino a quando non si prende ladi avanzare, ... Una vittoria che regala l'ennesima semifinale di Coppa Italia e nuova fiducia in vista del. Piaccia ...... sempre più diffusa, disposta a rinunciare alla lotta, fosse pure per la propria. Più ... Non è in corso, davanti all'opinione pubblica, untra Marte e Venere, tra chi manifesta per la ...

A.P. Libertà, derby amaro: con l'Avellino Boars arriva la prima sconfitta anteprima24.it

Libertas ospita Borgomanero, Pielle a Piombino per un derby da scintille IL TELEGRAFO Livorno

Siracusa. Pallanuoto, derby di alta classifica: «Biancoverdi ... Libertà Sicilia

Nessun problema per la Libertas nel derby con la Gas Sales ... SportPiacenza