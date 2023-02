2023 risultano21,29 milioni di euro in startup, in 10 aumenti di capitale (a2022 erano stati 20 per complessivi 182,49 milioni). Tra cui spiccano i 10 milioni raccolti da ...i Blues hanno speso circa 330 milioni di euro, una cifra mai vista per un mercato ... A proposito di confronti: gli oltre seicento milioniquest'anno dal Chelsea sono più di quanto ...

A gennaio investiti 21 milioni in startup italiane. Tutti i round e le principali notizie la Repubblica

Incidente a Tor Tre Teste: investito da un'auto, uomo in fin di vita RomaToday

Re di Roma, incidente mortale: pullman investe pedone, morto un ... RomaToday

Muore investito in autostrada A34, chiuso svincolo di Gradisca Il Goriziano

Brescia, investito da un furgone: morto ciclista IL GIORNO

Rendimenti dei titoli di Stato dell’Eurozona poco mossi, con il costo di finanziamento del Bund decennale in lieve allargamento di 2 punti base al 2,29%, in attesa delle decisioni delle ...Ha riportato un serio trauma ma non è in pericolo di vita l’anziana che ieri mattina, 31 gennaio, è stata investita da un'auto condotta da una donna, mentre si trovava in via Roma. La 86enne, dopo ess ...