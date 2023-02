A Cerveteri apre il primo Centro Antiviolenza territoriale “Le Farfalle”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 1 febbraio 2023)– È ufficialmente attivo ildi. Sarà operativo a partire da giovedì 2 febbraio presso i locali di via dei Bastioni n.64, nelStorico die sarà aperto tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 15:00 ad eccezione del giovedì, che sarà operativo il pomeriggio dalle ore 12:00 alle ore 18:00. Affidataria del servizio la Cooperativa BeFree, realtà nata nel febbraio 2007 per volontà di un gruppo di operatrici con grande esperienza nell’accoglienza e nel sostegno a vittime di soprusi, abusi, maltrattamenti, traffico di esseri umani, violazioni dei diritti umani. Oltre allo sportello, operativo 24 ore su 24 un numero di telefono. Chiamando o inviando un messaggio WhatsApp al 3669755274, le Donne in difficoltà ...