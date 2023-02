34 caccia e 9 navi attorno all' isola È alta tensione a Taiwan

Tensione alle stelle Taiwan - Cina. Avvisati anche gli Stati ...Una nuova incursione aerea e navale cinese a Taiwan. Trentaquattro aerei da combattimento e 9dell'esercito cinese si sono avvicinati allo spazio aereo e marittimo di Taiwan, come era gia accaduto più volte nelle ultime settimane. E' quanto denuncia il ministero della Difesa di Taipei. I ...

