Zortea al Sassuolo libera un giro di giocatori C'entra la Juventus

(Di martedì 31 gennaio 2023) Ilsta per chiudere con l'Atalanta per Nadir, un'operazione si chiuderà sulla base di un prestito oneroso con...

Il, dopo aver ceduto Kyriakopoulos al Bologna, è pronto a chiudere per l'ingresso di un nuovo ...Tuttomercatoweb è arrivata la fumata bianca nella trattativa con l'Atalanta per Nadir. L'...... ma le cifre dell'affare (prestito con diritto di riscatto a 15 milioni per un calciatore pagato 22,5 milioni appena un anno fa o poco più) non convincono e il mercato, a partealin ...

TMW - Sassuolo, accordo con l'Atalanta per Zortea: prestito con diritto di riscatto, i dettagli TUTTO mercato WEB

Gazzetta – Zortea libera Kyriakopoulos, ma ieri il Sassuolo ha chiesto l’obbligo Tuttobolognaweb

Sassuolo, riallacciati i contatti con l'Atalanta per l'esterno destro Zortea TUTTO mercato WEB

LIVE MERCATO - Sassuolo vicino a Zortea. La Juve valuta Cambiaso. Rottura totale tra Milan e Leao.... Voce Giallo Rossa

MERCATO LIVE - Modena, piace il terzino destro Ferrarini. Sassuolo, fatta per Zortea Parlando di Sport

Le cifre del trasferimento di Zortea Molto chiacchierato in chiave mercato, alla fine Nadir Zortea giocherà al Sassuolo. Secondo quanto raccolto da TMW l’operazione si chiuderà sulla base di un presti ...Nonostante la chiusura della trattativa per Nadir Zortea, in queste ultime ore di mercato il Sassuolo potrebbe chiudere per un altro colpo in difesa. Secondo quanto riporta Il Secolo XIX , Salva Ferre ...