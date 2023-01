(Di martedì 31 gennaio 2023) Hakimè a, dove è arrivato ieri in tarda serata per definire i dettagli del suo trasferimento al Psg. Lo scrive 'Le Parisien', spiegando che il 29enne nazionale marocchino, attualmente ...

Hakimè a, dove è arrivato ieri in tarda serata per definire i dettagli del suo trasferimento al Psg. Lo scrive 'Le Parisien', spiegando che il 29enne nazionale marocchino, attualmente sotto ...Secondo quanto riporta 'Le Parisien', inoltre,è già ain attesa del buon esito della trattativa. L'affare è in dirittura ...

Le Parisien - PSG, Ziyech è a Parigi: accordo col Chelsea vicino Milan News

Ziyech è a Parigi, accordo con Psg è vicino Agenzia ANSA

Ziyech è a Parigi, accordo con Psg è vicino La Sicilia

Dalla Francia: “Ziyech a Parigi: attende l’accordo Chelsea-PSG” Pianeta Milan

Il PSG chiude il mercato col botto Hakim Ziyech è a Parigi, accordo col Chelsea vicino TUTTO mercato WEB

Hakim Ziyech è a Parigi, dove è arrivato ieri in tarda serata per definire i dettagli del suo trasferimento al Psg. Lo scrive 'Le ...Hakim Ziyech è a Parigi, dove è arrivato ieri in tarda serata per definire i dettagli del suo trasferimento al Psg. (ANSA) ...