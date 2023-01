Ziliani | “Il guardalinee di Catania-Juve del 2012 ora è dirigente dei bianconeri”

(Di martedì 31 gennaio 2023) Scoperta shock di Paolosuldella controversa partita deltrantus, piena di errori arbitrali. Paolo, giornalista del Fatto Quotidiano, annuncia una scoperta shock sulla partitantus delattraverso il suo profilo Twitter ufficiale. Questa partita ha suscitato molte polemiche a causa degli episodi arbitrali controversi: “Ho ricevuto più querele per quello che ho scritto su quella partita () che per altro. Se può essere interessante, ilLuca Maggiani che ha annullato un gol regolare di Bergessio e ha convalidato un gol irregolare di Vidal, oggi è undellantus (Club Referee ...

... Catania - Juventus 2012, la rivelazione di" Ho ricevuto più querele per quel che scrissi su questa partita (2012) che per altro. Se può interessare, ilLuca Maggiani che ...... Catania - Juventus 2012, la rivelazione di" Ho ricevuto più querele per quel che scrissi su questa partita (2012) che per altro. Se può interessare, ilLuca Maggiani che ...

Clamorosa rivelazione di Ziliani: "Il guardalinee di Catania-Juve del ... CalcioNapoli24

Mondiale, Orsato arbitra Argentina-Croazia: il guardalinee sarà napoletano AreaNapoli.it

Colpo Juve, l’ex guardalinee Maggiani in società: fece infuriare il Catania – VIDEO napolipiu.com

Inter-Napoli, sarà usato il fuorigioco semiautomatico: l'annuncio AreaNapoli.it

De Laurentiis: 'Gira telefonata tra me e un tifoso, ho detto tutte cose false tranne una' AreaNapoli.it

Clamorosa indiscrezione di Paolo Ziliani sul guardalinee della vituperata partita del 2012 tra il Catania e la Juventus, ricca di errori arbitrali.Paolo Ziliani, tramite Twitter, ha annunciato che Andrea Agnelli gli ha fatto causa: "VITA DA GIORNALISTA #Conte per articoli sul calcioscommesse; #Ravanelli per il doping; #Iuliano per ...