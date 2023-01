Zelensky censurato E Fedez Rai | lo scandalo a pochi giorni da Sanremo

(Di martedì 31 gennaio 2023) Immaginatevi la scena. Il direttore dell'Intrattenimento Rai Stefano Coletta, con quell'aria velata d'imbarazzo da gentiluomo d'altri tempi, telefona a Volodymur: «Ehm, pronto Vol, posso chiamarti Vol, vero?... Ok Vol, non c'è problema: puoi venire a, tanto ti mandiamo in onda a notte inoltrata». «Bene», annuisce, tirando un sospiro. «Emh, però, caro Vol c'è un problemimo» aggiunge Coletta «il dottor Fuortes ritiene che dovresti dirci prima il contenuto del tuo messaggio, sai già una volta ci ha fatto casino...». E il caro Vol, all'inizio mica capisce. Poi con la linea telefonica precaria, tra un rombo di mortaio, un palazzo che cade e la contraerea che dipinge di porpora il cielo contro i droni russi, Vol risponde al timido Coletta con educato spaesamento. Chiedendosi però chi cacchio ...

Sanremo 2023, a rischio. La decisione dell'ad Fuortes Il tormento a Sanremo continua. La partecipazione in video del presidente ucraino non è ancora certa, nonostante le ripetute conferme provenienti dal governo e dall'organizzazione stessa.

Milano, 31 gen. (Adnkronos) - "Leggo che la Rai si appresterebbe ad esercitare un 'controllo preventivo' del video di 2 minuti del presidente ucraino Zelensky che andrà in onda a Sanremo. Il caso Zelensky a Sanremo sollevato in Cda Rai dal consigliere Laganà. Chiesti chiarimenti all'Ad Fuortes. Il caso lo ha sollevato in Cda Rai il consigliere in quota dipendenti, Riccardo Laganà.