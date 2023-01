Zazzaroni preoccupato | Juventus in B? Per il calcio italiano è come tagliarsi le palle' '

Leggi su terzotemponapoli

(Di martedì 31 gennaio 2023) Intervenuto ai microfoni della trasmissione Pressing, Ivan, direttore del Corriere dello Sport, ha espresso la preoccupazione generale per una eventuale retrocessione in serie B delladopo la penalizzazione del club bianconero per l'inchiesta plusvalenze. Per la Juve potrebbero esserci in arrivo altre sanzioni per il caso stipendi con il rischio concreto di finire in Serie B. Queste le sue parole "Il sistema ha paura. -afferma- Dal 2006 ilnon ne ha indovinata una e spingere i bianconeri in Serie B equivale a castrarsi.prendere un machete ele". Siamo in un momento dove non funziona nulla, la Nazionale ha indovinato solo un Europeo e non si è qualificata per due ...