Zarate torna in Italia | l’ultimo botto di calciomercato!

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 31 gennaio 2023) La sessione invernale di calciomercato si è conclusa con una trattativa a sorpresa, il colpo è stato piazzato dal Cosenza. E’ stato raggiunto l’accordo per l’arrivo di Mauro, reduce dall’esperienza alla Platense. Il calciatore argentino si è svincolato ed è pronto a firmare il nuovo contratto.in, nel campionato di Serie B. Si tratta di un calciatore ancora in grado di fare la differenza. Il Cosenza è in lotta per raggiungere la salvezza nel torneo cadetto, occupa l’ultima posizione ma èto pienamente in corsa per l’obiettivo. Nell’ultima partita ha vinto contro il Parma. La distanza dalla zona playout è di due punti, quattro dalla salvezza diretta. L’argentino non ha bisogno di presentazioni, si è sempre messo in mostra per le grandi qualità dal punto di vista tecnico. ...