Zaniolo - Roma | guerra aperta | ancora assente all' allenamento | stavolta non autorizzato

Ormai sembra diventata una serie a puntate. Tradimenti, delusioni, fughe e minacce. Non manca davvero nulla al copione della 'Saga', sempre più ricca di colpi di scena e intrighi. A scrivere l'ultimo capitolo - fresco di giornata - è direttamente il numero 22 che, dopo essere stato escluso dal progetto giallorosso per ...non torna, Wijnaldum sì. La bella notizia per laè arrivata in mattinata dopo la visita di controllo a cui si è sottoposto l'olandese in queste ore ad Amsterdam. I medici che hanno ...

Zaniolo, l'ultima speranza per la Roma si chiama Harrison. Ecco perché Calciomercato.com

Zaniolo, scontro frontale con la Roma: non si è presentato a Trigoria per gli allenamenti - Sportmediaset Sport Mediaset

Anche il Leeds ci prova per Zaniolo, ma la Roma… RomaNews

La Roma esclude Zaniolo dal progetto tecnico - Sportmediaset Sport Mediaset

Si è interrotto nel peggiore dei modi il rapporto che, dal 2018, ha legato Nicolò Zaniolo ai colori giallorossi. Dopo gli striscioni dei tifosi contro il giocatore e la sua famiglia e l’inseguimento n ...Nicolò Zaniolo oggi era atteso a Trigoria, sede di allenamento della Roma ma ha disertato : scontro frontale con i dirigenti ...