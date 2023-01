Zaniolo nella bufera | interviene la madre | il duro sfogo

(Di martedì 31 gennaio 2023) Nicolòha deciso di rifiutare l’offerta del Bournemouth mandando su tutte le furie la Roma e i suoi tifosi. Nelle precedenti ore non sono mancati insulti e minacce di morte al giocatore, che è andato a rifugiarsi a La Spezia, rimuovendo dai suoi social il riferimento alla società giallorossa. La Roma ha messo fuori dal progettoche se non dovessero arrivare offerte interessanti entro questa giornata starà fermo per il resto della stagione. Intanto il calciatore deve fare i conti con i tifosi furiosi che non lo hanno risparmiato. A tal proposito è intervenuta la: Francesca Costa ha condiviso ieri una Storia Instagram, poi cancellata, per mostrare tutto il suo dissenso e successivamente ha parlato ai microfoni del Corriere della Sera. Leggi anche TIFOSI CONTRO...

... i medici gli amputano entrambe le gambe: 'Era l'unico modo per salvarlo', la Roma lo ... 'Pensavo stesse usando il bastone perché aveva doloresua schiena. Non ha alcun dolore. Non ha ...... sotto contratto con il Chelsea fino al 2025, è arrivato a Parigitarda serata di lunedì e aspetta che i due club trovino l'accordo per il trasferimento. La pistadunque si raffredda ...

Roma, Zaniolo è fuori dal progetto tecnico: la decisione dei Friedkin Sky Sport

Striscione nella notte contro Zaniolo al Colosseo: i tifosi della Roma emettono la sentenza Sport Fanpage

Zaniolo-Roma, tutte le tappe della vicenda Sky Sport

Insulti a Zaniolo nella notte: la ricostruzione dei fatti Il Romanista

Zaniolo, scritte con insulti a Trigoria e striscione al Colosseo: "Traditore" La Gazzetta dello Sport

Il quotidiano la Repubblica analizza la situazione di Nicolò Zaniolo e spiega come la Roma cercherà una soluzione last second per cedere il giocatore prima ...di escludere Nicolò Zaniolo dal proprio progetto tecnico. La notizia, rimbalzata nella tarda serata di lunedì, viene presa dalla società dopo gli screzi con il tecnico José Mourinho e il no al Leeds ...