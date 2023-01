Zaniolo | la Roma lo attende a Trigoria per l’allenamento | lui non si presenta

(Di martedì 31 gennaio 2023) È ormai guerra aperta tra Nicolòe la, più distanti che mai. Nella giornata di lunedì 30 gennaio, il club aveva autorizzato il calciatore a saltarein seguito alle minacce ricevute fin sotto casa. Diverso il discorso per martedì 31 gennaio, in cui il ragazzo era atteso aper allenarsi ma ha scelto di sua spontanea volontà di nonrsi. Tornato a casa, a La Spezia, per ritrovare la serenità,è andato ancora una volta contro i giallorossi, che lovano al centro sportivo in mattinata. Situazione sempre più calda e da monitorare attentamente visto che, già a partire da domani, potrebbero emergere novità. SportFace.

Ormai sembra diventata una serie a puntate. Tradimenti, delusioni, fughe e minacce. Non manca davvero nulla al copione della 'Saga', sempre più ricca di colpi di scena e intrighi. A scrivere l'ultimo capitolo - fresco di giornata - è direttamente il numero 22 che, dopo essere stato escluso dal progetto giallorosso per ...non torna, Wijnaldum sì. La bella notizia per laè arrivata in mattinata dopo la visita di controllo a cui si è sottoposto l'olandese in queste ore ad Amsterdam. I medici che hanno ...

Calciomercato, le news dell'ultimo giorno: Zaniolo non si presenta a Roma, la Juve tratta Cambiaso, Skriniar resta all'Inter Sport Fanpage

Zaniolo, l'ultima speranza per la Roma si chiama Harrison. Ecco perché Calciomercato.com

La Roma esclude Zaniolo dal progetto tecnico - Sportmediaset Sport Mediaset

Zaniolo, inserimento last minute del Leeds: la Roma non concede prestiti Calciomercato.com

Si è interrotto nel peggiore dei modi il rapporto che, dal 2018, ha legato Nicolò Zaniolo ai colori giallorossi. Dopo gli striscioni dei tifosi contro il giocatore e la sua famiglia e l’inseguimento n ...Nicolò Zaniolo oggi era atteso a Trigoria, sede di allenamento della Roma ma ha disertato : scontro frontale con i dirigenti ...