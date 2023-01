(Di martedì 31 gennaio 2023) L'affare tra Nicolòe ilsi poteva riaprire , clamorosamente, nelle ultime ore ma a dire di no, stavolta, è stato il club inglese. Il motivo? Da una parte i soldi, visto che il ...

Dall'altra il carattere di: la società di Premier non ha gradito - eufemismo - l'atteggiamento del ragazzo negli ultimi giorni, compreso il rifiuto di incontrare il ds arrivato apposta a ...L'affare" come scritto su Calciomercato.it " alle condizioni della Roma resta praticamente impossibile. I giallorossi, che chiedono sui 30 milioni di euro, vogliono garanzie sull'acquisto, ...

Zaniolo ci ripensa e dice sì al Bournemouth, ma gli inglesi bloccano tutto: ecco il clamoroso retroscena! Corriere dello Sport

Zaniolo ci ripensa: ha chiesto informazioni sul Bournemouth Siamo la Roma

Zaniolo e il giallo della storia Instagram su Roma cancellata: cosa è successo Corriere dello Sport

Calciomercato Roma, clamoroso Zaniolo: riapre al Bournemouth Roma Giallorossa

L'inverno di Zaniolo: fuori rosa alla Roma, la Premier è lontana la Repubblica

Stamattina Nicolò si era detto disposto a parlare con il club di Premier ma loro non hanno voluto sentire ragioni. E non solo per soldi ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...