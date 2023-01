Zaniolo aveva cambiato idea | ma il Bournemouth l' ha scaricato

(Di martedì 31 gennaio 2023) È meglio provarci, anche sbagliando, oppure vivere nel rimpianto di non averci provato? Nicolósembra aver scelto la via di mezzo: provarci quando ormai è troppo tardi. Dopo una notte di ...

Ed è stato proprio l'atteggiamento tenuto danei giorni scorsi a far ricredere il ... il numero 22 giallorosso nonpartecipato alla cena con la dirigenza inglese. Inoltre, il ripensamento ......chiesto la stessa cifra anche al Bournemouth, interessato al giocatore e pronto ad aggiungere il 10% sulla sua futura rivendita. Nonostante l'accordo raggiunto tra i due clubsi era ...

Il retroscena: la Roma aveva chiuso per Tadic al posto di Zaniolo Corriere dello Sport

Calciomercato, Zaniolo aveva dato l'ok al Bournemouth: no del club per le troppe spese Sky Sport

Zaniolo aveva dato l'ok al Bournemouth, ma gli inglesi hanno fatto saltare l'affare Voce Giallo Rossa

Zaniolo aveva accettato il Bournemouth ma gli inglesi hanno bloccato l'affare (Sky) - ilNapolista IlNapolista

Retroscena Zaniolo: Pinto gli aveva comunicato la cessione a fine stagione Siamo la Roma

Il 23enne della Roma si era convinto a provare l'avventura inglese, ma alle Cherries non è piaciuto l'atteggiamento del calciatore e ha acquistato Traoré dal Sassuolo ..."La situazione di Zaniolo Non voglio esprimermi, ma ora ci sono giocatori che fanno due gol in Serie A e richiedono cifre folli, stando più sui social che in campo. Se un mio ...