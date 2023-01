(Di martedì 31 gennaio 2023) Dalla Cina continua l'offensiva. E' la volta di, per la prima volta si mostra l'deldell'. Il modello è atteso per il 2024 , anticipato con ...

Dalla Cina continua l'offensiva elettrica. E' la volta di, per la prima volta si mostra l'auto elettrica del colosso cinese dell'hitech. Il modello è atteso per il 2024 , anticipato con immagini sui canali social del Marchio . Leggi ora: Zeekr ...Laarriverà sul mercato nel 2024, con le caratteristiche di questa vettura che non sono state svelate, anche se le prime foto mostrano alcuni dettagli su cui poter ragionare. La...

Arriverà sul mercato interno nel 2024, con una cadenza di 150.000 pezzi l'anno. Collaborazione per le batterie con altri colossi cinesi.Xiaomi MS11, auto elettrica del colosso cinese hitech. Forme da berlina: interamente prodotta in Cina con caratteristiche interessanti.