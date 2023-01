WWE | Ritorno con vittoria a Raw dopo l’infortunio patito la scorsa Wrestlemania!

(Di martedì 31 gennaio 2023) Durante l’ultima puntata di Raw svoltasi stanotte, c’è stato parecchio movimento in vista di Elimination Chamber (PLE in programma tra sole due settimane a Montreal). Oltre ai due Elimination Chamber Match annunciati ed alla scelta di Rhea Ripley, ha fatto il suoanche Rick Boogs, ex partner di Nakamura, infortunatosi durante l’ultima edizione di Wrestlemania. Boogs, fuori da quasi un anno, ha sconfitto The Miz ed Adam Pearce ha confermato che l’ex 24/7 Champion è a tutti gli effetti un nuovo membro del roster di Raw, subendo dunque un draftl’ultima esperienza a Smackdown. Staremo a vedere quali piani avrà la WWE per lui, soprattutto visto il periodo, ma sembra dunque che la sua partnership con il wrestler nipponico sia ufficialmente terminata.

L'ex stella dellainfatti non è voluto apparire nel nono film, preferendo realizzare uno spin - ... Possibile un, dopo la conclusione della storia, di alcuni personaggi in spin - off come ...Testi correlati 0 Il wrestlersarà commentatore in Street Fighter 6 NEWS. Scritto da Ben Lyons ... Scritto da Alex Hopley 30 Dicembre 2022 alle 11:45 Daldelle funzioni preferite alla nuova ...

Chelsea Green: i primi piani per lei dopo il ritorno in WWE The Shield Of Wrestling

WWE: Ritorno da dimenticare per Chelsea Green Spazio Wrestling

Due ex atleti WWE torneranno insieme nelle rispettive Royal ... World Wrestling

WWE: Il ritorno di Pat McAfee è stato tenuto segreto a tutti! Le reazioni di Cole Graves erano reali Zona Wrestling

Nia Jax ha firmato con la WWE Spunta il nuovo merchandise The Shield Of Wrestling

Dopo averlo visto abbandonare le scene per l'infortunio alla gamba di Wrestlemania, l'atleta torna in scena nella sorpresa generale ...L’ultima puntata di Raw ha regalato diverse emozioni ( CLICCA QUI PER LEGGERE IL REPORT ), sono stati annunciati due match per WrestleMania 39 ( CLICCA QUI PER SCOPRIRE GLI INCONTRI ), ma non solo, ha ...