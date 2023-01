WWE | Rhea Ripley non ha perso tempo e ha già deciso chi sfiderà a WrestleMania

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 31 gennaio 2023) Sabato notteha trionfato nel Royal Rumble match femminile, una vittoria straordinaria la sua diventando la prima donna a vincere la rissa reale partendo con il numero 1. Messa definitivamente alle spalle la delusione del 2021 quando arrivò tra le ultime due venendo sconfitta da Bianca Belair, adesso per l’australiana ci sarà un’altrada protagonista per lei che ha già combattuto con un titolo in palio nel 2020, perdendo il titolo NXT contro Charlotte Flair e nel 2021 quando si aggiudicò il suo primo e finora unico Raw Women’s Championship contro Asuka. Scelta rapida e quasi scontata Vincendo la Royal Rumblesi è guadagnata il diritto di poter scegliere per quale cintura competere a39, o il Raw Women’s Championship detenuto da Bianca Belair o lo ...