WWE | Grossa stima e considerazione nei confronti di Chad Gable

(Di martedì 31 gennaio 2023) La WWE da qualche tempo a questa parte, sta dando forti segnali di cambiamento, non solo nella costruzione delle storyline, ma anche nei protagonisti sul ring che ci propongono ogni settimana: sono finiti i tempi in cui solo gli atleti ditaglia erano gli unici a salire sul ring, infatti oggi tutte le superstar hanno le stesse opportunità. Road Dogg, dirigente della WWE, ritiene che una di queste superstar abbia un futuro brillante davanti a sé, e quel qualcuno si chiamaha dimostrato di essere uno degli atleti più dotati della WWE, ed il suo lavoro negli Alpha Academy ed il famoso “shoosh” sono diventati molto popolari tra i fan in un breve lasso di tempo. Da quando si è allontanato dal personaggio di Shorty G ed è stato accoppiato con Otis,ha avuto una ripresa ...

La scorsa settimana è stata dura per Gran Turismo 7 . Unapatch ha causato al titolo di corse alcuni seri problemi di connettività online, mettendolo ... Gran Turismo 7 Elden Ring2K22 ...... 1,2,3, siamo pronti! È tempo di lasciare il Performance Center e spostarsi sotto i riflettori del Main Event ! Degno di un Pay Per view La critica piùrivolta a2K20 chiamava in causa un ...

WWE: Grande lavoro di Cody Rhodes per tornare in forma, ecco l’incredibile dato Zona Wrestling

WWE: Grande aumento di spettatori nell’ ultimo episodio SmackDown Zona Wrestling

WWE: Raw Is XXX fa la voce grossa, grandi ascolti per il 30° anniversario Spazio Wrestling

WWE 2K23 tra la nuova MyGM, WarGames e John Cena in copertina: tutte le novità Everyeye Videogiochi

La WWE ha grandissimi piani per Pat McAfee World Wrestling

Il commentatore di SmackDown Pat McAfee è tornato in WWE durante la Royal Rumble e sembra che la compagnia abbia grandi piani per lui. Secondo quanto riferito da ‘Fightful Select’, il ritorno di McAfe ...Dopo averlo visto abbandonare le scene per l'infortunio alla gamba di Wrestlemania, l'atleta torna in scena nella sorpresa generale ...