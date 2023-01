WWE | Ecco i primi qualificati per l’Elimination Chamber match valido per lo US Title

(Di martedì 31 gennaio 2023) Archiviato Royal Rumble, c’è subito da preparare il prossimo PLE in WWE, tra poco più di due settimane andrà in scena Eliminatione come ogni anno ci saranno due Elimination, uno maschile e uno femminile. Quest’anno all’interno della struttura d’acciaio verrà difeso il titolo degli Stati Uniti, con il campione Austin Theory che se la vedrà con altri cinque atleti e questa notte a Raw sono iniziati idi qualificazione e sono stati assegnati itre slot. Sorrisi dopo la Royal Rumble Tredi qualificazione disputati stanotte, il primo è stato anche il primodi serata e ha visto affrontarsi Seth Rollins e Chad Gable. Un incontro molto interessante che ha visto trionfare il visionario con un Pedigree. Il secondo ...

... da sempre uno degli eventi più importanti in casanonchè prima grande fermata verso la "Road ...i risultati completi del Premium Live Event , andato in onda ieri sera dall'Alamodome di San ...... il centro dei Philadelphia 76ers ha citato il gesto reso famoso nel wrestlingda Shawn Michael ... oltre a un ottimo risultato per Paolo Banchero in termini di apprezzamento,quali sono stati ...

WWE: Ecco perché Rey Mysterio non ha partecipato alla Royal Rumble Zona Wrestling

WWE: Ecco i possibili piani per Brock Lesnar verso WrestleMania Zona Wrestling

WWE | Ecco i possibili piani per Brock Lesnar verso WrestleMania Zazoom Blog

WWE: Cody Rhodes vuole riportare in vita la Winged Eagle Belt Ecco l’indizio sui social Zona Wrestling

WWE: Ecco quale titolo verrà difeso in un Elimination Chamber Match *UFFICIALE* Spazio Wrestling

Cody Rhodes e Finn Balor si sono scontrati nell’ultima puntata di Monday Night RAW: ecco cosa è successo. L’American Nightmare è il vincitore della Royal Rumble maschile di quest’anno, grazie alla qua ...Johnny Gargano e Baron Corbin si sono contesi un posto nell'Elimination Chamber valevole per lo US Title: ecco cosa è successo.