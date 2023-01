WWE | Divertente scambio di tweet fra Becky Lynch e Seth Rollins riguardo la faida con Bayley

(Di martedì 31 gennaio 2023) Una delle questioni in sospeso che più tiene banco in quel di Raw è sicuramente quella frainsieme alla Damage CTRL. Infatti nelle ultime settimane le due sono ai ferri corti e alla Royal Rumbleha eliminato, che attendendo poco, ha visto la sua avversaria essere eliminata e quindi è partita una rissa fuori ring. Ma la questione è che tutt’altro che chiusa. Si va sul personale Durante l’ultima puntata di Raw infattiha sfidatoad uno Steel Cage Match per settimana prossima, sfida accettata. Nel corso del promo fra le due è stata messa in mezzo anche la vita privata di The Man e più precisamente la sua relazione con. Propriosui social ha ...

... in base alla suaosservazione. Tuttavia, se dovesse presentarsi l'occasione, non c'è ... Bautista ha iniziato la sua carriera come wrestler soprannominato "Batista" nellaprima di passare ...Dopo essere apparsa nella serie Billions e in diversi altri prodotti griffati, Becky Lynch è ..."The Irish Lass Kicker" sul ring Probabilmente quando lo riterrà abbastanza stimolante e. ...

WWE: Grossa stima e considerazione nei confronti di Chad Gable Zona Wrestling

WWE Royal Rumble: Zelina Vega debutta con l’abito di Juri di Street Fighter 6 NerdPool

Royal Rumble 2023: i vincitori previsti dal videogioco ufficiale, WWE 2K22 eSports & Gaming

WWE 2K23 è ufficiale, e c'è una grande sorpresa per i fan Spaziogames.it

WWE SmackDown: Notizie dal backstage sull'identità di Uncle Howdy Asiatica Film Mediale

Nel 2019 il wrestling femminile in WWE ha vissuto uno dei momenti più belli in assoluto ... Sento di averlo fatto accadere. Sì, è divertente a livello narrativo dire che sono stata forzata in quella ...La WWE da qualche tempo a questa parte, sta dando forti segnali di cambiamento, non solo nella costruzione delle storyline, ma anche nei protagonisti sul ring che ci propongono ogni settimana: sono fi ...