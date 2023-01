WTA Hua Hin 2023 | esordio vincente per Bianca Andreescu Putintseva out dopo tre ore

(Di martedì 31 gennaio 2023) Si sono completati oggi i match di primo turno al torneo WTA 250 di Hua Hin, in Thailandia. Un fatto resta interessante da notare: sono sette su otto le teste di serie qualificate per il secondo turno. Ne manca una sola, la numero 2: per la kazaka Yulia, infatti, eliminazione fragorosa contro la rediviva britannica Heather Watsontre ore, altrettanti set e parecchi capovolgimenti di fronte. Neanche l’avversaria di Watson sarà figura abituale del circuito WTA: la trentenne sudcoreana Na-lae Han, al massimo numero 149 del mondo in carriera, supera infatti la rumena Elena-Gabriela Ruse con un altalenante 6-4 1-6 6-4. Non si tratta degli unici due confronti della parte bassa del tabellone: c’è anche quello di debutto della ceca Linda Fruhvirtova, che in uno scontro generazionale in piena regola batte la veterana USA Bethanie Mattek-Sands, ...

... 'Giocherà a Parigi, dopodiché vedo un punto interrogativo.' Su Federer: 'Lo si può considerare come l'ambasciatore dello sport in generale' Seconda giornata di gara in Thailandia nel250 di...Si sono conclusi tutti i match di primo turno del250 diHin 2023 , evento di scena in Thailandia che ha visto l'esordio delle altre big non ancora scese in campo. Su tutte Bianca Andreescu , che ha esordito con una comoda vittoria ai danni ...

WTA 250 Lione e Hua Hin: I risultati con il dettaglio del Day 2 (LIVE) LiveTennis.it

WTA Hua Hin: cade la testa di serie n.3 Xiyu Wang. Vittorie per Tsurenko e Zidansek Ubitennis

WTA Hua Hin 2023: cinesi e Zidansek protagoniste della prima giornata OA Sport

WTA Hua Hin, il tabellone: guidano Andreescu e Putinseva. C’è anche Linda Fruhvirtova Ubitennis

WTA 250 Lione e Hua Hin: I risultati con il dettaglio del Turno Decisivo di Qualificazione. Sara Errani fermata al turno ... LiveTennis.it

Seconda giornata di gara in Thailandia nel WTA 250 di Hua Hin che conclude i match di primo turno. Le giocatrici più attese in campo oggi erano sicuramente la testa di serie n. 1 Bianca Andreescu, in ...Si sono conclusi tutti i match di primo turno del Wta 250 di Hua Hin 2023, evento di scena in Thailandia che ha visto l’esordio delle altre big non ancora scese in campo. Su tutte Bianca Andreescu, ...