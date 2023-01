“Wet Shoes” | operazione anti-immigrazione clandestina | tutti i legami con il terrorismo

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 31 gennaio 2023) Roma, 31 gen – Si chiama “Wet” l’contro l’coordinata dalla Direzione Distrettualemafia di Ancona. Il favoreggiamento della clandestinità, in verità, sta dimostrando di avere una proezione internazionale, considerato anche da dove prende le mosse l’inizio dell’indagine. Wete favoreggiamento diL’è vastissima, partita dalla Polizia e diretta ad una organizzazione criminale dedita al favoreggiamento dell’. Dalle oltre 40 perquisizioni effettuate in tutta Italia, finora, si è arrivati all’arresto di tre tunisini: due di loro sono in caercere, il terzo agli arresti domiciliari. Le indagini si ...