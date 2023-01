Vuole suicidarsi | Sallusti | la fucilata contro Cospito e gli anarchici

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 31 gennaio 2023) Ad animare il dibattito politico, e non solo, c'è il caso di Alfredo, l'anarchico al 41 Bis appena trasferito dal carcere di Sassari a quello di Opera per ragioni di salute: le sue condizioni peggiorano a causa dello sciopero della fame che ha iniziatoil carcere duro. L'obiettivo del terrorista è l'abolizione tout-court del carcere duro, insomma spiega di non farlo soltanto per sé stesso., per inciso, è in carcere per aver gambizzato un dirigente Ansaldo ed è considerato una delle menti della rete anarchica italiana. Del caso se ne parla a Quarta Repubblica, il programma condotto da Nicola Porro su Rete 4, la puntata è quella di lunedì 30 gennaio. E tra gli ospiti in studio ecco Alessandro, direttore di Libero, che sull'intera vicenda ha una linea molto precisa. "Non è vero che lo ...