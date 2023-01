Voto all’estero | inchiesta della procura su brogli e truffe all’Inps

Leggi su romadailynews

(Di martedì 31 gennaio 2023) – I voti di troppi ultracentenari che, in più, percepiscono una pensione senza dimostrare l’esistenza in vita – Nubi fosche, sempre più scure, continuano “spiegabilmente” ad addensarsi sui nostri parlamentari eletti dalla Comunità italiana residente. Questo ciclone atmosferico era stato preannunciato già dal mese di settembre dello scorso anno, dai tanti meteorologi denunzianti il maltempo elettorale a causa dei tantidelriscontrati ed accuratamente segnalati con tempestività alle autorità competenti, nell’ultima tornata di elezioni politiche italiane effettuate. Finalmente, si sottolinea ad alta voce da più parti, in Italia ed in particolare nelle nazioni sudamericane, quelle in particolare maggiormente colpite dalleelettorali, peraltro poco magistralmente ...