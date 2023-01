Volley femminile | Novara liquida il Potsdam e insegue il VakifBank in Champions League | scontro diretto decisivo

(Di martedì 31 gennaio 2023)ha sconfitto ilper 3-1 (25-21; 25-17; 23-25; 25-13) nel match valido per la fase a gironi della2022-2023 di. Le piemontesi, reduci dal ko subito nella semifinale di Coppa Italia contro Conegliano, si sono prontamente rialzate nella massima competizione europea e sono riuscite a espugnare la MBS Arena della rognosa compagine tedesca, contro cui avevano sofferto nel match d’andata. Le Zanzare sono state brave a non deconcentrarsi quando hanno subito il sorpasso nel primo set (16-15) e hanno rimesso a posto la situazione con un bel finale, dominando successivamente il secondo parziale. Nella terza frazione si sono trovate sotto per 18-15 e hanno recuperato fino al 23-24, non riuscendo però a concretizzare l’aggancio. Le ragazze di coach ...

Nella quinta giornata della fase a gironi di Champions League tutte vincenti le squadre italiane con Conegliano che si qualifica ai ... Vittoria che consolida il primo posto per il Vero... Il video con gli highlights di SC 'Prometey' Dnipro - Vero Milano, partita valevole per la quinta giornata della Pool B di Cev Champions League 2022/2023 di volley femminile. Vittoria convincente per la ragazze di coach Gaspari, nonostante ci sia stato bisogno del quarto set. Dopo due set agevoli, infatti, la Vero non riesce a ...

Milano ha sconfitto il Prometey Dnipro per 3-1 (25-19; 25-18; 24-26; 25-14) nel match valido per la fase a gironi della Champions League 2022-2023 di volley femminile. Le meneghine, reduci dalla sconfitta in semifinale di Coppa Italia contro Conegliano, hanno espugnato la Prometey Arena. Conegliano ha sconfitto il Vasas Budapest per 3-1 (25-17; 22-25; 25-21; 25-18) nella fase a gironi della Champions League 2022-2023 di volley femminile. Le Campionesse del Mondo sono tornate in campo ...