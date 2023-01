Volley femminile | Milano lascia un set al Prometey | ma vince in Champions League e avvicina i quarti di finale

(Di martedì 31 gennaio 2023)ha sconfitto ilDnipro per 3-1 (25-19; 25-18; 24-26; 25-14) nel match valido per la fase a gironi della2022-2023 di. Le meneghine, reduci dalla sconfitta rimediata nelladi Coppa Italia contro Conegliano, hanno battuto la modesta compagine ucraina sul campo neutro di Kutna Hora (Repubblica Ceca) e hanno così conquistato la quarta vittoria stagionale nella massima competizione europea. Le ragazze di coach Marco Gaspari restano al comando del gruppo B con 4 successi (13 punti), inseguite dal Volero Le Cannet (3 vittorie e 8 punti, le francesi devono incrociare le rumene dell’Alba Blaj). Le rosablù hanno compiuto un altro passo verso la qualificazione aidi, riservata ...

...notizie per i colori modenesi con la sorprendente Giulia Cordazzo seconda nella gara, ... schiacciatore di Modena, ed i calciatori Tommaso Silvestri e Thomas Battistella. In zona arrivo,...Media età di 16 anni, ma la formazione dell' Albisola Pallavolo si trova al quarto posto nel campionato di Serie D. La seconda posizione, occupata da Imperia e Finalmaremola, dista soltanto tre lunghezze. Fuori portata la prima posizione, appannaggio di una Tweener Andora capace di vincere undici ...

