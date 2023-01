Volley femminile | Conegliano si distrae per un set | ma batte il Vasas e vola ai quarti di Champions League

Leggi su oasport

(Di martedì 31 gennaio 2023)ha sconfitto ilBudapest per 3-1 (25-17; 22-25; 25-21; 25-18) nella fase a gironi della2022-2023 di. Le Campionesse del Mondo sono tornate in campo ad appena due giorni di distanza dalla conquista della Coppa Italia: non hanno avuto neanche il tempo di festeggiare il trofeo alzato al cielo a Casalecchio di Reno, visto che si sono dovute immediatamente trasferire alla volta della capitale magiara. La trasferta in Ungheria doveva essere molto semplice per le Pantere, che però si sono distratte nel secondo set e hanno concesso la frazione alle comunque volitive padrone di casa. Successivamente le Campionesse d’Italia hanno ripreso il controllo della situazione e hanno chiuso i conti in loro favore come da facile pronostico della vigilia. ...