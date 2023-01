Vlahovic | possibile offerta del Real Madrid in estate

(Di martedì 31 gennaio 2023) Ilsi sta preparando a un’impegnativa, in cui cercherà non solo di ingaggiare nuovi giocatori, ma anche di sancire l’uscita di quelli che non hanno futuro al Santiago Bernabeu Le partenze dovrebbero spianare la strada alper fare spazio a nuovi giocatori. Un recente articolo di El Debate ha fornito L'articolo

Allegri, che ha ritrovato,, deve fare a meno di Milik. Gli squalificati e gli infortunati ... Il centrocampista non sarà tra i convocati in Coppa Italia,invece una convocazione per ...Il Chelsea piomba super l'estate: come stanno le cosePer questo all'estero stanno insistendo molto su untrasferimento dinel prossimo futuro. Rafael Leao - Calciomercato.

Juventus, dal colpo in entrata al possibile addio di Vlahovic: “Attenzione a questo club” CalcioMercato.it

Mercato Juventus, indiscrezione dalla Spagna: per il dopo Vlahovic possibile il ritorno di un ex TuttoJuve24.it

Vlahovic, possibile offensiva da parte del Barcellona DailyNews 24

Juventus, vicino il rientro di Vlahovic e Pogba: le ultime • TAG24 Tag24

Juventus, domani gli esami di Pogba e Vlahovic: convocazione ... Sportitalia

Il futuro di Dusan Vlahovic potrebbe essere caldissimo nei prossimi mesi. Il serbo, dicono dall'Inghilterra, non sarebbe felice alla Juve ...Massimiliano Allegri per la sfida con la Lazio potrebbe giovedì far giocare insieme la coppia Chiesa-Vlahovic. I due si conoscono benissimo e non avrebbero problemi di adattamento, da ...