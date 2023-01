(Di martedì 31 gennaio 2023) La, l’, latv e lodi Vis, match valevole per la venticinquesima giornata del campionato italiano di. I padroni di casa, dopo il pareggio nel derby marchigiano contro l’Ancona, sperano di tornare al successo tra le mura amiche. La compagine sarda, dal suo canto, ha ottenuto solo due vittorie nelle ultime cinque partite e vuole portare a casa i tre punti. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 31 gennaio alle ore 21:00 e sarà trasmessa insu Eleven Sports e nellaGol di Sky Sport. SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.

...30 Alessandria - Rimini 18:30 Gubbio - Carrarese 18:30 Lucchese - San Donato 21:00 Olbia - Fermana 21:00 Recanatese - Cesena 21:00 Reggiana - Fiorenzuola 21:00 Siena - Pontedera 21:00- ...Donato Tavarnelle 2323 Olbia 20 Imolese 19 Montevarchi 18 Girone C Catanzaro 64 Crotone 56 Pescara 42 Juve Stabia 36 Picerno 35 Foggia 35 Audace Cerignola 34 Monopoli 33 Giugliano 33 ...

Foresta a Recanati, Fermana prende Macchioni il Resto del Carlino

VIS PESARO. Brevi ed i suoi ragazzi si preparano al match contro la Torres Tuttocampo

Ancona-Vis Pesaro 1-1, le reti e gli highlights del match Tutto C

Vis Pesaro-Torres oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023 SPORTFACE.IT

La data, l'orario, la diretta tv e lo streaming di Vis Pesaro-Torres, match valevole per la venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023.Streaming Gratis di Vis Pesaro-Torres, match valido per il Girone C di Serie C: scopri dove vedere la sfida in Diretta LIVE ...