‘Virus suicida’ nella Polizia | il LI SI PO | “Emanata una specifica circolare … speriamo bene!”

(Di martedì 31 gennaio 2023) Mentre i massimi vertici del Ministero dell’Interno studiano nuove strategie per fronteggiare l’evento suicidario che albergadi Stato, il “virus suicida” non arresta la corsa e mette assegno l’ennesima vittima. Un giovane poliziotto di 32anni in servizio presso la sottosezione dellastradale di Settimo Torinese, libero dal servizio, si è suicidato con la pistola di ordinanza all’interno della propria auto in una piazzola di sosta sull’ autostrada A5. Sebbene i soccorsi sono stati attivati celermente, i medici ivi giunti hanno trovato il poliziotto già privo di vita. Al momento si sconoscono i motivi che hanno indotto il poliziotto a compiere l’insano gesto. Appresa la notizia dell’ennesmo suicidio tra le divise, i Segretari Generali Nazionali del Libero Sindacato(LI.SI.PO.) Antonio de ...

Mentre i massimi vertici del Ministero dell'Interno studiano nuove strategie per fronteggiare l'evento suicidario che alberga nella Polizia di Stato, il "" non arresta la corsa e mette assegno l'ennesima vittima. Un giovane poliziotto di 32anni in servizio presso la sottosezione della Polizia stradale di Settimo Torinese, libero dal ...