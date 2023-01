Violenza sessuale di gruppo | condannati 5 calciatori a Verona Il racconto della vittima e le accuse

Sono stati condannati a 6 anni di reclusione ciascuno, oltre alle interdizioni di legge, i 5 ex calciatori della società Virtus Verona imputati didi gruppo nei confronti di una studentessa ventenne, avvenuta nel gennaio 2020. La sentenza . Il racconto della vittima . Maggiori dettagli . La sentenza. La sentenza, come riferito ...Alberto Genovese non ricorrerà in appello , contro la condanna a 8 anni e 4 mesi di reclusione per due casi di. L'ormai ex imprenditore del web è stato condannato lo scorso settembre, con rito abbreviato, per aver stordito due modelle con mix di droghe , tra Milano , nell'attico 'Terrazza ...

lì sarebbe stata fatta ubriacare e poi sottoposta a rapporti sessuali non consenzienti. La società scaligera aveva sospeso i calciatori. Dei 5, Manfrin risulterebbe ancora nella rosa della Virtus ...