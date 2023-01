Violento terremoto a Malta | avvertito anche in Italia | le ultimissime

Ilha causato danni a 70 villaggi e interrotto l'elettricità in altri 30 ed è stato ... La scorsa estate fu colpita da unsisma anche la regione meridionale dell'Iran , nella zona al ...La stessa cosa vale per i terremoti, che, al contrario di unfenomeno meteo, non sono ... In queste ore invece una scossa diha colpito il nostro Paese. Ecco che cosa è accaduto. ...

Forte scossa di terremoto a Malta, avvertita anche in Sicilia Quotidiano di Sicilia

Terremoto, a Malta la scossa più forte dello sciame sismico: paura anche in Sicilia | LIVE MeteoWeb

Terremoto, oltre 30 scosse nel canale di Sicilia: cosa succede Il geologo: «Ecco quando può scattare l'allert ilgazzettino.it

Iran, violento terremoto: 3 morti e 300 feriti TERRANOSTRA | NEWS

Paura in Romagna, nuovo forte terremoto tra Cesenatico e Gambettola | DATI e MAPPE MeteoWeb

Scossa di terremoto registrata a Birzebbuga (Malta)Il 30 Gennaio 2023 ore 20:55 è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 5.6 e profondità 9 km a Birzebbuga (Malta). Leggi qui per approf ...Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2, si è verificata alle ore 17:12 con epicentro a Diamante, in provincia di Cosenza. La profondità stimata è stata di circa 314.1 Km. Potete monitorare tutte le ...