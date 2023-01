(Di martedì 31 gennaio 2023) Roma, 31 gen. - "E' scarso il ricorso alla648/96 per unrapido aiper patologie che non hanno cure disponibili (Early Access Program)". La criticità si potrebbe superare "...

Lo ha detto Valeria, Institutional and Regulatory Affairs ConsultantValue, alla presentazione, questa mattina in Senato, del VI Rapporto annuale dell'Osservatorio farmaci orfani (Ossfor)...... OSSFOR), Francesco Trotta (Dirigente Settore HTA ed Economia del Farmaco AIFA - Agenzia Italiana del Farmaco), Valeria(Institutional and Regulatory Affairs ConsultantValue). Tavola ...

Viola (Pharma Value), 'Legge 648 poco usata per accesso farmaci orfani' Adnkronos

