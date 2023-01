Video l’Eredità 31 gennaio 2023 | Riccardo di Cortona vince 40mila euro

Leggi su ascoltitv

(Di martedì 31 gennaio 2023)di martedì 31. Ecco ildella Ghigliottina della puntata dedi stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. Are la puntata di oggi, confermandosi campione del programma, èdi(Arezzo).è laureato in regia teatrale all’Università della Georgia. Ha una compagna. L’ha iscritto la sua mamma. Al suo quindicesimo tentativo è finalmente riuscito ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento, valeva 40.000. Evviva!!! Trovate ildella Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando al minuto ...